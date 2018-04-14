Зрители считают, что Илья Яббаров жалеет себя, за несостоятельность и нищету

«Даже стараясь из ВСЕХ сил показать, что он типа изменился, ничего не получается. Не верю!» - пишут злопыхатели.

Пользователи Сети отметили, что любит он лишь себя и Алена Савкина за проектом ему вовсе будет не нужна, также как и его дети. На проекте все любят халяву, и только свою популярность, заявили хейтеры.Илья, по их словам, ни чем особо и не отличается от Артема Сороки или же Саши Шевы. Просто история его жизни намного длиннее и за все время он успел нагадить намного больше и показать своё настоящее лицо.