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Зрители считают, что Илья Яббаров жалеет себя, за несостоятельность и нищету

Поклонники скандально известного реалити-шоу «Дом-2» уверены, что Илья Яббаров плачет не из-за того, что не видел маму два года, а потому, что ему жаль себя из-за своей несостоятельности и нищебродства.

Зрители считают, что Илья Яббаров жалеет себя, за несостоятельность и нищету

Пользователи Сети отметили, что любит он лишь себя и Алена Савкина за проектом ему вовсе будет не нужна, также как и его дети. На проекте все любят халяву, и только свою популярность, заявили хейтеры.

Илья, по их словам, ни чем особо и не отличается от Артема Сороки или же Саши Шевы. Просто история его жизни намного длиннее и за все время он успел нагадить намного больше и показать своё настоящее лицо.

«Даже стараясь из ВСЕХ сил показать, что он типа изменился, ничего не получается. Не верю!» - пишут злопыхатели.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:45
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