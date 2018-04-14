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Маша Кохно не считает Саймона Мардашина потенциальным избранником

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Мария Кохно призналась, что не рассматривает Саймона Марданшина в качестве потенциального возлюбленного.

После того как Саймон покинул «Дом-2», он сообщил, что хочет встретиться с Кохно и поговорить с ней по душам. Ведь когда они оба были на проекте, то очень хорошо общались. Даже на голосовании, когда против Маши проголосовали почти все участники, именно Марданшин поддержал девушку.

Маша Кохно не считает Саймона Мардашина потенциальным избранником

С того дня ребята начали хорошо общаться. Поэтому когда Саймон ушел с проекта, они с Кохно решили увидеться. После общения Марданшин предложил девушке съездить в детский дом, чтобы помочь детям.

Многие решили, что такое тесное общение не может быть просто дружеским. Однако сама Мария утверждает, что они с Саймоном просто друзья. Он для нее просто друг, так как она не видет его в роли своего мужчины. Кохно уверена, что Марданшину стоит вернуться на «Дом-2» , так как он слишком рано покинул проект, не успев себя проявить.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:23
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