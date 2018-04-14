Маша Кохно не считает Саймона Мардашина потенциальным избранником
Экс-участница телепроекта «Дом-2» Мария Кохно призналась, что не рассматривает Саймона Марданшина в качестве потенциального возлюбленного.
После того как Саймон покинул «Дом-2», он сообщил, что хочет встретиться с Кохно и поговорить с ней по душам. Ведь когда они оба были на проекте, то очень хорошо общались. Даже на голосовании, когда против Маши проголосовали почти все участники, именно Марданшин поддержал девушку.
С того дня ребята начали хорошо общаться. Поэтому когда Саймон ушел с проекта, они с Кохно решили увидеться. После общения Марданшин предложил девушке съездить в детский дом, чтобы помочь детям.
Многие решили, что такое тесное общение не может быть просто дружеским. Однако сама Мария утверждает, что они с Саймоном просто друзья. Он для нее просто друг, так как она не видет его в роли своего мужчины. Кохно уверена, что Марданшину стоит вернуться на «Дом-2» , так как он слишком рано покинул проект, не успев себя проявить.
После того как Саймон покинул «Дом-2», он сообщил, что хочет встретиться с Кохно и поговорить с ней по душам. Ведь когда они оба были на проекте, то очень хорошо общались. Даже на голосовании, когда против Маши проголосовали почти все участники, именно Марданшин поддержал девушку.
С того дня ребята начали хорошо общаться. Поэтому когда Саймон ушел с проекта, они с Кохно решили увидеться. После общения Марданшин предложил девушке съездить в детский дом, чтобы помочь детям.
Многие решили, что такое тесное общение не может быть просто дружеским. Однако сама Мария утверждает, что они с Саймоном просто друзья. Он для нее просто друг, так как она не видет его в роли своего мужчины. Кохно уверена, что Марданшину стоит вернуться на «Дом-2» , так как он слишком рано покинул проект, не успев себя проявить.