Ученые выяснили, чем можно заменить секс

Объединившись, эксперты по неврологии и сексологии выявляли заменитель секса для человека. При этом использовался аппарат магнитно-резонансной томографии. С помощью МРТ записывались активность зон головного мозга при занятиях сексом и активность во время других дел. Затем показатели сравнивались.В результате ученые пришли к выводу, что у мужчин при сексе особенно активизируются те участки мозга, которые ответственны за эмоции и систему поощрения. По выводу ученых, для мужчин с сексом может сравниться только выпивка.А вот у женщин есть немного разнообразия. У них при сексе активно включаются в работу зоны, ответственные за восприятие боли, эмоций и принятие решений. Так что в случае отсутствия секса женщинам помогут занятия танцами и звучание определенной музыки.