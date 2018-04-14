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Ученые выяснили, чем можно заменить секс

Проведя исследования, ученые выяснили, чем человек без особого вреда для себя может заменить занятия сексом.

Ученые выяснили, чем можно заменить секс


Объединившись, эксперты по неврологии и сексологии выявляли заменитель секса для человека. При этом использовался аппарат магнитно-резонансной томографии. С помощью МРТ записывались активность зон головного мозга при занятиях сексом и активность во время других дел. Затем показатели сравнивались.

В результате ученые пришли к выводу, что у мужчин при сексе особенно активизируются те участки мозга, которые ответственны за эмоции и систему поощрения. По выводу ученых, для мужчин с сексом может сравниться только выпивка.

А вот у женщин есть немного разнообразия. У них при сексе активно включаются в работу зоны, ответственные за восприятие боли, эмоций и принятие решений. Так что в случае отсутствия секса женщинам помогут занятия танцами и звучание определенной музыки.
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Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 18:51
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