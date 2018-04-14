АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Книга Еноха: Загадочный апокриф христиан описал устройство небесного царства с внеземными обитателями из других миров
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Андрей Денисов заявил, что на Сейшелах никто не хочет создавать отношения

Не так давно на московскую съемочную площадку реалити-шоу «Дом-2» вернулся Андрей Денисов.

Андрей Денисов заявил, что на Сейшелах никто не хочет создавать отношения

Молодой человек довольно долго находился на Сейшелах, однако так и не построил там отношений. Сейчас же молодой человек готовится к отпуску, так как его отпустили домой на некоторое время.

После длительного пребывания на Сейшельских островах у Андрея Штриха сложилось определенное мнение, касающееся коллектива. По словам парня, на Острове любви никто не хочет создавать отношения. К примеру, он назвал Артёма Сороку, который просто наслаждается от того, что его все время обсуждают.

Кроме того, Андрей считает, что на островах есть парни и девушки, которые хотели и реально могли бы быть в паре, вот только опять-таки, все портит коллективное мнение. В частности, новенькие девушки, приезжающие на Сейшелы, преподносят себя выше других участников, совершенно забыв, что сами являются частью коллектива.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:33
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Актер Крис Прэтт опубликовал ролик со
Маша Кохно не считает Саймона Мардашина
Специалисты назвали лучшие смартфоны со
Сандра Буллок усыновит третьего ребёнка
В старинной могиле нашли первого в мире киборга
Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных новых
Ученые: Клетчатка и цельнозерновые продукты
Андрей Денисов заявил, что на Сейшелах никто не
Mercedes-AMG выпустит новый компактный спорткар
Huawei обещает представить складной смартфон в
В Лас-Вегасе сотрудники отеля запретили
Экс-участница «Дом-2» Екатерина Король стала
Huawei P20 Pro стал лучшим смартфоном для съёмки
Мария Лиман с оголенной грудью продемонстрировала
Ольга Жарикова еще может простить Александра
В Кировской области фанат ЦСКА подрезал сына,
Ивана Дилова не теряет надежды построить
Любовь Толкалина во время посещения Италии
Ольга Бузова надеется заполнить 8-тысячную
Рита Дакота впервые оставит наследницу Мию с
Анюта Рай призналась, что она равнодушна к
Ведущая Первого канала Марина Ким шокировала
Экс-вокалист Deep Purple попал в больницу с
Тренер Татьяна Тарасова смирилась с мыслью об
США произведён удар «Томагавками» по Дамаску
Роман Капаклы и Алексей Купин не чувствуют вины
Исследование ДНК египетских мумий позволило
Песня Сергея Лазарева стала платиновой по продажам
В сетях появилось фото нацистской монеты из 2039
Вальтер Соломенцев извинился перед Олесей
Просмотреть все новости