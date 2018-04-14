Андрей Денисов заявил, что на Сейшелах никто не хочет создавать отношения

Молодой человек довольно долго находился на Сейшелах, однако так и не построил там отношений. Сейчас же молодой человек готовится к отпуску, так как его отпустили домой на некоторое время.После длительного пребывания на Сейшельских островах у Андрея Штриха сложилось определенное мнение, касающееся коллектива. По словам парня, на Острове любви никто не хочет создавать отношения. К примеру, он назвал Артёма Сороку, который просто наслаждается от того, что его все время обсуждают.Кроме того, Андрей считает, что на островах есть парни и девушки, которые хотели и реально могли бы быть в паре, вот только опять-таки, все портит коллективное мнение. В частности, новенькие девушки, приезжающие на Сейшелы, преподносят себя выше других участников, совершенно забыв, что сами являются частью коллектива.