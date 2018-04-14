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Британка пересмотрела свои взгляды на брак и открыто обзавелась возрастными любовниками

Во время встречи с журналистами Мэри Крамптон рассказала о своих семенных отношениях. Британка пересмотрела свои взгляды на брак и открыто обзавелась возрастными любовниками.

Раньше 44-летняя женщина считала, что должна любить только своего избранника, но после свадьбы стала замечать, что испытывает романтические чувства к другим мужчинам. После развода она узнала, что такое состояние называется полиаморией, и ничего постыдного в этом нет. Затем британка встретила нового спутника жизни, придерживающегося аналогичных взглядов, а сейчас в ее жизни кроме 53-летнего возлюбленного имеются два соседа старшего возраста.

Британка пересмотрела свои взгляды на брак и открыто обзавелась возрастными любовниками


Она может с ними отмечать праздники или ходить на футбол. Супруг поддерживает любовь дамы к животным и увлечение вегетарианством, а еще один любовник ходит с британкой в церковь. Пользователи сетей быстро отреагировали на такую новость, отметив, что эта особа прекрасно устроилась и ей можно только позавидовать. Некоторые лица назвали ее маньячкой в гареме, даже не желая представлять, что может твориться в таком доме.
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Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:50
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