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Поклонники перепутали обычное кольцо на руке певицы МакSим с обручальным аналогом

Звезда продолжает интриговать поклонников новым фото, опубликованными в Instagram, а также охотно делится подробностями из личной жизни. Сейчас они перепутали обычное кольцо на руке певицы МакSим с обручальным аналогом, заметив украшение в очередном сюжете.

Он был сделан во время презентации видеоклипа в поддержку российских футболистов перед ЧМ, однако фанаты почти не обратили внимания на такое событие. Они рассматривали украшение певицы МакSим, после чего назвали его подозрительным и собирались поздравлять своего кумира с новым этапом жизни.

Поклонники перепутали обычное кольцо на руке певицы МакSим с обручальным аналогом


Пользователи сетей просто пожелали исполнительнице творческих сил и здоровья, так как уже знают о ее совместных фото с бывшим супругом Алексеем Луговцовым, вызвавшим много разговоров в сетях. Потом оказалось, что он просто принял участие в съемках новой композиции, оставаясь другом звезды и отцом наследницы Александры.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:05
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