Поклонники перепутали обычное кольцо на руке певицы МакSим с обручальным аналогом

Он был сделан во время презентации видеоклипа в поддержку российских футболистов перед ЧМ, однако фанаты почти не обратили внимания на такое событие. Они рассматривали украшение певицы МакSим, после чего назвали его подозрительным и собирались поздравлять своего кумира с новым этапом жизни.Пользователи сетей просто пожелали исполнительнице творческих сил и здоровья, так как уже знают о ее совместных фото с бывшим супругом Алексеем Луговцовым, вызвавшим много разговоров в сетях. Потом оказалось, что он просто принял участие в съемках новой композиции, оставаясь другом звезды и отцом наследницы Александры.