Экс-участница «Дом-2» Екатерина Король стала певицей

«Привет, мои Инста друзья! В последнее время редко бываю с вами..вся в работе, но исправлюсь! Ну а всех ценителе моего творчества, особенно музыкального, приглашаю 21 апреля в Олимпийский! Буду петь для вас..», - заявила Король.

Экс-звезда телестройки, а также бывшая возлюбленная эпатажного участника Венцеслава Венгржановского заявила своим подписчикам, что совсем скоро в Олимпийском пройдет концерт, на котором выступит и она.Несколько часов назад Екатерина опубликовала в личном микроблоге новую фотографию, под которой пригласила всех преданных фанатов на предстоящий концерт с ее участием.Стоит напомнить, что экс-участница «Дома-2» является очень талантливым и одаренным дизайнером мужской и женской одежды. Несмотря на то, что Екатерина несколько раз возвращалась в Периметр, о телепроекте Король вспоминает довольно негативно.Недавно блондинка и вовсе рассказала пользователям Сети некоторые подробности о закулисной жизни многих экс-домовцев. Более того, Катя даже заявила, что никогда не выходила замуж за Венгржановского, а все, что показывают в эфирах, является хорошей работой профессиональных сценаристов.На сегодняшний день Король начала отдавать всю себя музыкальному творчеству. О дизайнерской деятельности Екатерина на время решила забыть. Бывшая звезда «Дома-2» уверена, что она обладает большим талантом, поэтому имеет огромные шансы построить успешную карьеру исполнительницы не только в России, но и за рубежом.