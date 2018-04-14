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Экс-участница «Дом-2» Екатерина Король стала певицей

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Екатерина Король решила начать музыкальную карьеру.

Экс-звезда телестройки, а также бывшая возлюбленная эпатажного участника Венцеслава Венгржановского заявила своим подписчикам, что совсем скоро в Олимпийском пройдет концерт, на котором выступит и она.

Экс-участница «Дом-2» Екатерина Король стала певицей

Несколько часов назад Екатерина опубликовала в личном микроблоге новую фотографию, под которой пригласила всех преданных фанатов на предстоящий концерт с ее участием.

«Привет, мои Инста друзья! В последнее время редко бываю с вами..вся в работе, но исправлюсь! Ну а всех ценителе моего творчества, особенно музыкального, приглашаю 21 апреля в Олимпийский! Буду петь для вас..», - заявила Король.

Стоит напомнить, что экс-участница «Дома-2» является очень талантливым и одаренным дизайнером мужской и женской одежды. Несмотря на то, что Екатерина несколько раз возвращалась в Периметр, о телепроекте Король вспоминает довольно негативно.

Недавно блондинка и вовсе рассказала пользователям Сети некоторые подробности о закулисной жизни многих экс-домовцев. Более того, Катя даже заявила, что никогда не выходила замуж за Венгржановского, а все, что показывают в эфирах, является хорошей работой профессиональных сценаристов.

Экс-участница «Дом-2» Екатерина Король стала певицей

На сегодняшний день Король начала отдавать всю себя музыкальному творчеству. О дизайнерской деятельности Екатерина на время решила забыть. Бывшая звезда «Дома-2» уверена, что она обладает большим талантом, поэтому имеет огромные шансы построить успешную карьеру исполнительницы не только в России, но и за рубежом.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:05
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