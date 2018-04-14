Алексей Воробьев поздравил с днем рождения своего домашнего питомца Элвиса

Знаменитость вспомнил, как его четверолапый друг первый раз ехал в машине и успел не только вырвать в салоне, но и сходить в туалет, пока он бегал за салфетками на заправку. Тогда питомец был еще маленьким, и многие поклонники сразу сравнили его с милой игрушкой. Фанаты упомянули в комментариях о холостом образе жизни Алексея Воробьева, посоветовав ему быстрее найти супругу.Пользователи сетей тоже считают, что артисту пора заканчивать уделять время животному, а подумать о детях и любимой женщине. Также они отметили, что звезда не принял участие во флэшмобе, который был посвящен поддержке бездомных особей, устроенный его коллегами.