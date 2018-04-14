Новую ОС от Google могут назвать Android Popsicle

Сейчас новая версия продукта является известной под названием Android P. В Google раскрыли только первую букву названия ОС. Пока скрываются подробности версии 9.0. На сайте производителя были размещены цветные изображения. Эксперты считают, что в них может содержаться разгадка. Однако данный ребус не каждому под силу. На ресурсе всего размещается несколько картинок, привлекающих внимание пользователей. Речь идёт о кадрах разноцветных эскимо на палочке, которые по-английски пишутся как popsicle.Так как каждая новая ОС разработчиками привязывается к сладости, названием может быть будет Android Popsicle. Корпорация может общественность интриговать, для привлечения внимания к новому продукту.