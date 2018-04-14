Новую ОС от Google могут назвать Android Popsicle
Google раскрыла название операционки Android 9.0. Наличие цветных разнообразных картинок удивляет будущих клиентов. При этом изображения эскимо могут означать, что ОС будет называться Android Popsicle.
Сейчас новая версия продукта является известной под названием Android P. В Google раскрыли только первую букву названия ОС. Пока скрываются подробности версии 9.0. На сайте производителя были размещены цветные изображения. Эксперты считают, что в них может содержаться разгадка. Однако данный ребус не каждому под силу. На ресурсе всего размещается несколько картинок, привлекающих внимание пользователей. Речь идёт о кадрах разноцветных эскимо на палочке, которые по-английски пишутся как popsicle.
Так как каждая новая ОС разработчиками привязывается к сладости, названием может быть будет Android Popsicle. Корпорация может общественность интриговать, для привлечения внимания к новому продукту.
Сейчас новая версия продукта является известной под названием Android P. В Google раскрыли только первую букву названия ОС. Пока скрываются подробности версии 9.0. На сайте производителя были размещены цветные изображения. Эксперты считают, что в них может содержаться разгадка. Однако данный ребус не каждому под силу. На ресурсе всего размещается несколько картинок, привлекающих внимание пользователей. Речь идёт о кадрах разноцветных эскимо на палочке, которые по-английски пишутся как popsicle.
Так как каждая новая ОС разработчиками привязывается к сладости, названием может быть будет Android Popsicle. Корпорация может общественность интриговать, для привлечения внимания к новому продукту.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 23:40