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Ольга Жарикова еще может простить Александра Гобозова

Известная участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Жарикова рассказала поклонникам о том, что рассталась с Сашей Гобозовым.

Ольга Жарикова еще может простить Александра Гобозова

Девушка сообщила о расставании, а также добавила, что прощать своего возлюбленного пока не намерена. А поводом такому решению послужили несколько причин.

Ольга крайне возмущена тем, что Гобозов много времени проводит с бывшей супругой Алианой Устиненко, и при этом считает это нормальным. А второй причиной послужили манеры мужчины. Девушке не нравится, что Саша совсем не следит за своим языком, постоянно оскорбляет и посылает.

В ее отношениях это просто недопустимо, и пока он этого не поймет, ни о каких отношениях не может быть и речи, отметила Ольга Жарикова. Разумеется она допускает тот момент, что еще может помириться и сойтись с Александром, однако если тот еще хоть раз позволит себе оскорбления в ее адрес, это будет последней каплей терпения.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:53
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