Ольга Жарикова еще может простить Александра Гобозова

Девушка сообщила о расставании, а также добавила, что прощать своего возлюбленного пока не намерена. А поводом такому решению послужили несколько причин.Ольга крайне возмущена тем, что Гобозов много времени проводит с бывшей супругой Алианой Устиненко, и при этом считает это нормальным. А второй причиной послужили манеры мужчины. Девушке не нравится, что Саша совсем не следит за своим языком, постоянно оскорбляет и посылает.В ее отношениях это просто недопустимо, и пока он этого не поймет, ни о каких отношениях не может быть и речи, отметила Ольга Жарикова. Разумеется она допускает тот момент, что еще может помириться и сойтись с Александром, однако если тот еще хоть раз позволит себе оскорбления в ее адрес, это будет последней каплей терпения.