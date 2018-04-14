АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Книга Еноха: Загадочный апокриф христиан описал устройство небесного царства с внеземными обитателями из других миров
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Ирина Шейк и Брэдли Купер провели отпуск без своей наследницы

Вездесущие папарацци заметили звездную пару в аэропорту, после чего в сетях появились новые снимки. Поклонники узнали, что Ирина Шейк и Брэдли Купер провели отпуск без своей наследницы.

Они сразу обратили внимание, что Леи не было рядом с моделью, после чего стали интересоваться, с кем могла остаться годовалая малышка, пока ее родители наслаждались обществом друг друга. Многие люди отметили, что Ирина Шейк могла взять ее с собой, потому что редко видит ребенка из-за рабочего графика.

Ирина Шейк и Брэдли Купер провели отпуск без своей наследницы


Сама знаменитость часто публиковала в Instagram сюжеты, показывая красивую природу солнечного острова, предпочитая не озвучивать это место. Знаменитости недолго пробыли на отдыхе, так что решили не утомлять дочку поездкой, а также эта практика является обычным образом жизни западных кумиров зрителей. Они предпочитают разделять семейные и личные поездки, чего нельзя сказать об отечественных коллегах, путешествующих вместе со своими чадами.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:25
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
NASA может отправить астронавтов на Луну уже в
Пользователи сетей раскритиковали приемного
Эксперты сравнили камеры Xiaomi Mi Mix 2S и
Поклонники перепутали обычное кольцо на руке
Ученые: На спутнике Сатурна Энцеладе найдены
На откровенном фото Ольги Бузовой не хватает
Новый Aston Martin Rapide AMR был замечен на
Алексей Воробьев поздравил с днем рождения своего
Xiaomi Redmi 5 и 5 Plus предлагают купить по
Роман Гриценко снова флиртует с Ольгой Бузовой
Создатели Mafia III трудятся над секретной
Свадьбу Юлии Ефременковой и Сергея Кучерова
Ирина Шейк и Брэдли Купер провели отпуск без
Подписчики Дианы Шурыгиной неоднозначно
Ученые рассказали, что загрязненный воздух грозит
У Эллы Сухановой появился новый возлюбленный
Пришельцы во время полета над британской деревней
В Энгельсе дети обнаружили сумку с телом
Ученые нашли связь между магнитным полем и местом
В России отзывают более 4,7 тысячи автомобилей
Ксения Бородина все-таки вытащила на шопинг
Песня Дианы Шурыгиной заставила слушателей
Mitsubishi Pajero постепенно уходит с мирового
Анна Хилькевич удивила поклонников радужными
Подруга Ольги Бузовой Мария Погребняк не может
В Уфе пять сотрудников ресторана погибли в колодце
Стас Костюшкин вспомнил падение на Пугачёву во
Обновленный Kia Sportage рассекретили на
Евгений Кузин обрадовал подписчиков беременностью
Алена Свиридова не ограничивает себя в еде и
Просмотреть все новости