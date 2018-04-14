Ирина Шейк и Брэдли Купер провели отпуск без своей наследницы

Они сразу обратили внимание, что Леи не было рядом с моделью, после чего стали интересоваться, с кем могла остаться годовалая малышка, пока ее родители наслаждались обществом друг друга. Многие люди отметили, что Ирина Шейк могла взять ее с собой, потому что редко видит ребенка из-за рабочего графика.Сама знаменитость часто публиковала в Instagram сюжеты, показывая красивую природу солнечного острова, предпочитая не озвучивать это место. Знаменитости недолго пробыли на отдыхе, так что решили не утомлять дочку поездкой, а также эта практика является обычным образом жизни западных кумиров зрителей. Они предпочитают разделять семейные и личные поездки, чего нельзя сказать об отечественных коллегах, путешествующих вместе со своими чадами.