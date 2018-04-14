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Ивана Дилова не теряет надежды построить отношения с Романом Гриценко

Обворожительная брюнетка Ивана Дилова заявила, что до сих пор верит в то, что ей удастся очаровать неприступного Романа Гриценко.

Несколько часов назад Ивана рассказала своим поклонникам, что беспокоится из-за того, что Роман стал с ней очень холодным. По словам девушки, все изменилось после того, как молодой человек покинул Сейшельские острова и улетел в Москву.

Ивана Дилова не теряет надежды построить отношения с Романом Гриценко

Несмотря ни на что, Дилава надеется, что по приезду Гриценко на Поляну, парень изменит свое отношение к ней в лучшую сторону. Ивана несколько раз подчеркнула, что по-прежнему корит себя за то, что их отношения с Романом так и не дошли до романтического русла, хотя они и признались друг другу в симпатии и даже побывали на свидании.

Стоит отметить, что Гриценко на самом деле изменил свое отношение к Диловой, но причиной этому стала не сама девушка, а его чувства к телеведущей «Дома-2», в которых он на днях в очередной раз признался Ольге Бузовой.

Также Ивана заявила, что уверена в том, что именно на Поляне ее чувства к Роману могут пройти, ведь в постоянном движении и общении зачастую так и бывает. Как бы то ни было, но Дилавая подметила, что если Гриценко все-таки изменит свое поведение и станет лучше относиться к ней, то между ними вполне возможно, что может восстановиться былая связь.

Ивана Дилова не теряет надежды построить отношения с Романом Гриценко

По мнению брюнетки, молодой человек на данный момент думает только об одном человеке и это Ольга Бузова. Вдобавок Дилова заявила, что полюбить человека можно только тогда, когда тебя что-то уже связывает с ним. Именно поэтому Ивана уверена, что Роман на самом деле не влюблен в теледиву, а просто придумал себе чувства к знаменитой личности.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:40
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