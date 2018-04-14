АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Книга Еноха: Загадочный апокриф христиан описал устройство небесного царства с внеземными обитателями из других миров
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Подписчики Дианы Шурыгиной неоднозначно отреагировали на презентацию дебютной песни

Диана Шурыгина долгое время не могла записать свою дебютную песню, а потом выступление сорвал блогер Дмитрий Торин вместе с бараном. Сейчас начинающая певица решила опубликовать ролик в Instagram, однако подписчики неоднозначно отреагировали на презентацию.

Люди сразу заметили примитивные слова композиции дуэта 18-летней особы и музыканта Саши Акта, хотя сама она от нее в восторге. Несмотря на смешанный стиль рэп и поп пользователи сетей посоветовали Диане Шурыгиной найти другое увлечение и назвали ее исполнение полным кошмаром.

Подписчики Дианы Шурыгиной неоднозначно отреагировали на презентацию дебютной песни


Недоброжелатели саркастически упомянули о школьных рассказах под музыку, после чего раскритиковали танцы на пилоне и другие нюансы записи. Самые лояльные лица решили поддержать дебютантку, но посоветовали ей заняться вокалом, хотя сама виновница события стойко перенесла критику в свой адрес из-за старой привычки.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:22
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
NASA может отправить астронавтов на Луну уже в
Пользователи сетей раскритиковали приемного
Эксперты сравнили камеры Xiaomi Mi Mix 2S и
Поклонники перепутали обычное кольцо на руке
Ученые: На спутнике Сатурна Энцеладе найдены
На откровенном фото Ольги Бузовой не хватает
Новый Aston Martin Rapide AMR был замечен на
Алексей Воробьев поздравил с днем рождения своего
Xiaomi Redmi 5 и 5 Plus предлагают купить по
Роман Гриценко снова флиртует с Ольгой Бузовой
Создатели Mafia III трудятся над секретной
Свадьбу Юлии Ефременковой и Сергея Кучерова
Ирина Шейк и Брэдли Купер провели отпуск без
Подписчики Дианы Шурыгиной неоднозначно
Ученые рассказали, что загрязненный воздух грозит
У Эллы Сухановой появился новый возлюбленный
Пришельцы во время полета над британской деревней
В Энгельсе дети обнаружили сумку с телом
Ученые нашли связь между магнитным полем и местом
В России отзывают более 4,7 тысячи автомобилей
Ксения Бородина все-таки вытащила на шопинг
Песня Дианы Шурыгиной заставила слушателей
Mitsubishi Pajero постепенно уходит с мирового
Анна Хилькевич удивила поклонников радужными
Подруга Ольги Бузовой Мария Погребняк не может
В Уфе пять сотрудников ресторана погибли в колодце
Стас Костюшкин вспомнил падение на Пугачёву во
Обновленный Kia Sportage рассекретили на
Евгений Кузин обрадовал подписчиков беременностью
Алена Свиридова не ограничивает себя в еде и
Просмотреть все новости