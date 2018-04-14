Подписчики Дианы Шурыгиной неоднозначно отреагировали на презентацию дебютной песни

Люди сразу заметили примитивные слова композиции дуэта 18-летней особы и музыканта Саши Акта, хотя сама она от нее в восторге. Несмотря на смешанный стиль рэп и поп пользователи сетей посоветовали Диане Шурыгиной найти другое увлечение и назвали ее исполнение полным кошмаром.Недоброжелатели саркастически упомянули о школьных рассказах под музыку, после чего раскритиковали танцы на пилоне и другие нюансы записи. Самые лояльные лица решили поддержать дебютантку, но посоветовали ей заняться вокалом, хотя сама виновница события стойко перенесла критику в свой адрес из-за старой привычки.