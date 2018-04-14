Ольга Бузова надеется заполнить 8-тысячную «Уфа-Арену»

Ни для кого не является секретом, что теледива начала активно завоевывать музыкальный Олимп год назад. Ольга не стесняется выступать со своими концертами, как в больших, так и в самых отдаленных российских городках, так как имеет преданных поклонников буквально по всей России и даже за рубежом.Не единожды в Сети говорили о том, что билеты на концерты Бузовой расходятся за считанные дни, а залы оказываются битком забиты. Как бы то ни было, но больших стадионов знаменитости все-таки еще не удавалось собирать. А это значит, что 8 тысяч зрителей для певицы являются почти что настоящим вызовом.Несмотря на то, что на «Уфа-Арене» в Башкирии выступали самые разные звезды российского шоу-бизнеса, мало кому из них все-таки удавалось добиться аншлага. На сегодняшний день полным залом может похвастаться народный музыкант Элвин Грей, Стас Михайлов, Алла Пугачева, а также группа «ДДТ» и мировой рок-коллектив «Scorpions».Как оказалось, Ольга Бузова не боится соперничества, поэтому совсем скоро, а если быть точнее 27 мая, выступит на «Уфа-Арене» с известной программой под названием «Под звуки поцелуев». Певица надеется, что ей все-таки удастся заполнить все 8 тысяч мест.Стоит сказать, что так как в Инстаграме у Ольги больше 12,7 миллионов подписчиков, телеведущей не стоит переживать из-за своей востребованности.