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Ведущая Первого канала Марина Ким шокировала подписчиков откровенным снимком

Известная ведущая утреннего шоу на Первом канале Марина Ким шокировала подписчиков откровенным снимком. В микроблоге звезды появилась фотография с пляжа, на которой интимные места той прикрыты лишь ромашками.

Ведущая Первого канала Марина Ким шокировала подписчиков откровенным снимком

Марина Ким регулярно делится с подписчиками свежими кадрами, которые в основном касаются рабочих моментов и её коллег с Первого канала, но очередная публикация стала шокирующей для фанатов ведущей. На обнародованной откровенной фотографии теледива лежит на пляже в одних плавках, а все интимные места прикрыла при помощи инстаграмовских «ромашек».

Первым делом фолловеры подумали, что аккаунт ведущей могли взломать, чтобы опубликовать шокирующее фото, ведь никто не мог поверить, что такая примерная и серьёзная сотрудница Первого канала станет выкладывать свои полуголые снимки, но как оказалось, автором публикации является всё же Марина Ким.

Ведущая Первого канала Марина Ким шокировала подписчиков откровенным снимком
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 16:11
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