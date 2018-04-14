Ведущая Первого канала Марина Ким шокировала подписчиков откровенным снимком

Марина Ким регулярно делится с подписчиками свежими кадрами, которые в основном касаются рабочих моментов и её коллег с Первого канала, но очередная публикация стала шокирующей для фанатов ведущей. На обнародованной откровенной фотографии теледива лежит на пляже в одних плавках, а все интимные места прикрыла при помощи инстаграмовских «ромашек».Первым делом фолловеры подумали, что аккаунт ведущей могли взломать, чтобы опубликовать шокирующее фото, ведь никто не мог поверить, что такая примерная и серьёзная сотрудница Первого канала станет выкладывать свои полуголые снимки, но как оказалось, автором публикации является всё же Марина Ким.