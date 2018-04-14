АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Книга Еноха: Загадочный апокриф христиан описал устройство небесного царства с внеземными обитателями из других миров
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Анфиса Чехова показала в Instagram фото до и после своего похудения

Ведущая решила удовлетворить просьбы поклонников и показала в Instagram фото до и после своего похудения. Сейчас Анфиса Чехова гордится своей фигурой и получает много лестных комплиментов в свой адрес.

Знаменитость отметила, что первый сюжет был сделан на Бали два года назад, когда она не любила позировать перед камерами в купальниках. Потом Анфиса Чехова стала больше работать над собой, занялась йогой и изменила мышление, чтобы просто стать счастливой личностью. Такие особы не могут себе позволить засорять организм токсинами и держать его вне физических нагрузок, а также постоянно пребывать в депрессии.

Анфиса Чехова показала в Instagram фото до и после своего похудения


Подписчики назвали ведущую красавицей и умницей, хотя некоторые лица отметили, что после похудения уже не видят привычный блеск в ее глазах. Они попросили звезду немного поправиться и добавить в образ привычную женственность.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:05
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пришельцы во время полета над британской деревней
В Энгельсе дети обнаружили сумку с телом
Ученые нашли связь между магнитным полем и местом
В России отзывают более 4,7 тысячи автомобилей
Ксения Бородина все-таки вытащила на шопинг
Песня Дианы Шурыгиной заставила слушателей
Mitsubishi Pajero постепенно уходит с мирового
Анна Хилькевич удивила поклонников радужными
Подруга Ольги Бузовой Мария Погребняк не может
В Уфе пять сотрудников ресторана погибли в колодце
Стас Костюшкин вспомнил падение на Пугачёву во
Обновленный Kia Sportage рассекретили на
Евгений Кузин обрадовал подписчиков беременностью
Алена Свиридова не ограничивает себя в еде и
Появились новые подробности о смартфоне Xiaomi Mi
Ксения Бородина показала свою семью очкариков
Анфиса Чехова показала в Instagram фото до и
Опубликован короткий список претендентов на
Ученые выяснили, чем можно заменить секс
Audi R8 RWS проходит первые тесты без камуфляжа
Зрители считают, что Илья Яббаров жалеет себя, за
В США необычное поведение диких животных
Актер Крис Прэтт опубликовал ролик со
Маша Кохно не считает Саймона Мардашина
Специалисты назвали лучшие смартфоны со
Сандра Буллок усыновит третьего ребёнка
В старинной могиле нашли первого в мире киборга
Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных новых
Ученые: Клетчатка и цельнозерновые продукты
Андрей Денисов заявил, что на Сейшелах никто не
Просмотреть все новости