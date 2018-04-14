Анфиса Чехова показала в Instagram фото до и после своего похудения

Знаменитость отметила, что первый сюжет был сделан на Бали два года назад, когда она не любила позировать перед камерами в купальниках. Потом Анфиса Чехова стала больше работать над собой, занялась йогой и изменила мышление, чтобы просто стать счастливой личностью. Такие особы не могут себе позволить засорять организм токсинами и держать его вне физических нагрузок, а также постоянно пребывать в депрессии.Подписчики назвали ведущую красавицей и умницей, хотя некоторые лица отметили, что после похудения уже не видят привычный блеск в ее глазах. Они попросили звезду немного поправиться и добавить в образ привычную женственность.