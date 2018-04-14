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Анна Хилькевич удивила поклонников радужными кроссовками от Gucci на высокой платформе

Анна Хилькевич удивила фанатов кроссовками от Gucci. По словам поклонников, радужная спортивная обувь отлично дополнили стильный образ актрисы.

Анна Хилькевич удивила поклонников радужными кроссовками от Gucci на высокой платформе


Хилькевич в своём микроблоге Instagram обнародовала новую публикацию, на которой она позирует на фоне огромного строения, а возле неё располагается цветущее дерево. Звезда поведала, что она очень любит в хорошую погоду гулять по Москве, чем рекомендует поклонникам заниматься каждый день. Хилькевич под снимком написала, что завтра по всей России пройдет Тотальный диктант. Актриса посоветовала всем принять в нём участие, а также вспомнить, чему научили в школе. Актриса считает, что будущее поколение не должно забыть важность и ценность языка Родины.

Поклонники на снимке обратили внимание на кроссовки знаменитости, подошва которых напоминает радугу. Фото в течение 22 часов собрало более 252 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 90 комментариев от многочисленных фанатов Анны Хилькевич.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:35
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