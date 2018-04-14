Анна Хилькевич удивила поклонников радужными кроссовками от Gucci на высокой платформе

Хилькевич в своём микроблоге Instagram обнародовала новую публикацию, на которой она позирует на фоне огромного строения, а возле неё располагается цветущее дерево. Звезда поведала, что она очень любит в хорошую погоду гулять по Москве, чем рекомендует поклонникам заниматься каждый день. Хилькевич под снимком написала, что завтра по всей России пройдет Тотальный диктант. Актриса посоветовала всем принять в нём участие, а также вспомнить, чему научили в школе. Актриса считает, что будущее поколение не должно забыть важность и ценность языка Родины.Поклонники на снимке обратили внимание на кроссовки знаменитости, подошва которых напоминает радугу. Фото в течение 22 часов собрало более 252 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 90 комментариев от многочисленных фанатов Анны Хилькевич.