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В Шерегеше райдеры в купальниках побили рекорд России

На фестивале GrelkaFest в Шерегеше полторы тысячи сноубордистов и лыжников в купальных костюмах спустились с горы и побили рекорд России.
В Шерегеше райдеры в купальниках побили рекорд России


В этом году с заснеженной Зеленой горы на своих сноубордах и лыжах совершили спуск 1525 райдеров в одних лишь купальных шортах и бикини. Этим количеством был побит прошлогодний рекорд, когда с горы съехали 1496 полуголых райдеров. Этот рекорд уже официально зафиксирован наблюдавшим за спуском редактором российской книги рекордов Станиславом Коненко. По его словам самые крутые рекорды – это на GrelkaFest: здесь и атмосфера и подготовка – на высшем уровне.

Организаторы фестивали рассказывают, что в этом году геолокация участников стала шире: очень много гостей прибыло из зарубежья. Так, самый долгий путь к месту событий одолел канадец. Присутствовали представители Швеции и Уганды. Кстати, Каролине из Уганды достался главный приз спуска в купальниках.

Шестой по счету GrelkaFest - фестиваль весеннего солнцекатания, продлится как никогда долго – 10 дней. Сегодня вечером культурную программу поддержат Найк Борзов и группа «Ленинград».
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 23:40
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