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Стас Костюшкин вспомнил падение на Пугачёву во время своего выступления

Стас Костюшкин обнародовал в своём микроблоге в Instagram видеоролик со смешным инцидентом. На нём запечатлено, как певец во время своего выступления упал на Примадонну.

Стас Костюшкин вспомнил падение на Пугачёву во время своего выступления

Забавный инцидент случился в то время, когда Стас исполнял композицию «Женщина, я не танцую». Артист во время песни прямо через зрителей полез по рядам. Исполнитель песен достаточно успешно преодолел около десяти из них. Добравшись до места, где сидела Алла Пугачёва, певец упал на Примадонну, при этом петь он не прекратил. Костюшкин таким же путём возвратился на сцену. Камера была направленна на Пугачёву, какая имела не совсем довольный вид.

Певица улыбнулась только после того, когда Стас сказал, что таким поступком он хотел показать, что Примадонна та женщина, с которой он хотел бы потанцевать. Видео в течение суток сумело собрать более 65 тысяч отметок «мне нравится» и около 300 комментариев.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:25
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