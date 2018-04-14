Алена Свиридова не ограничивает себя в еде и десертах
Певица опубликовала в Instagram новый пост, жалуясь поклонникам на свою слабую волю в вопросах еды. Алена Свиридова не ограничивает себя одним блюдом, а также может полакомиться десертами.
Звезда шутливо назвала себя безвольным существом, после чего отметила, что не могла удержаться от употребления трех кулинарных изысков, после чего наступила очередь мороженого. Все это случилось благодаря теплому дню и Алене Свиридовой не захотелось придерживаться ограничений. Подписчики позитивно отнеслись к таким откровениям исполнительницы, сразу вспомнив об аналогичных ситуациях в своей жизни.
Они отметили, что хорошо иметь нормальный аппетит, а также всегда сохранять позитивное настроение и оставаться красавицей. Пользователи сетей не заметили, чтобы такие пристрастия отражались на фигуре артистки, после чего пожелали ей творческого вдохновения и счастья.
Звезда шутливо назвала себя безвольным существом, после чего отметила, что не могла удержаться от употребления трех кулинарных изысков, после чего наступила очередь мороженого. Все это случилось благодаря теплому дню и Алене Свиридовой не захотелось придерживаться ограничений. Подписчики позитивно отнеслись к таким откровениям исполнительницы, сразу вспомнив об аналогичных ситуациях в своей жизни.
Они отметили, что хорошо иметь нормальный аппетит, а также всегда сохранять позитивное настроение и оставаться красавицей. Пользователи сетей не заметили, чтобы такие пристрастия отражались на фигуре артистки, после чего пожелали ей творческого вдохновения и счастья.