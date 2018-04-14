АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Книга Еноха: Загадочный апокриф христиан описал устройство небесного царства с внеземными обитателями из других миров
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Алена Свиридова не ограничивает себя в еде и десертах

Певица опубликовала в Instagram новый пост, жалуясь поклонникам на свою слабую волю в вопросах еды. Алена Свиридова не ограничивает себя одним блюдом, а также может полакомиться десертами.

Звезда шутливо назвала себя безвольным существом, после чего отметила, что не могла удержаться от употребления трех кулинарных изысков, после чего наступила очередь мороженого. Все это случилось благодаря теплому дню и Алене Свиридовой не захотелось придерживаться ограничений. Подписчики позитивно отнеслись к таким откровениям исполнительницы, сразу вспомнив об аналогичных ситуациях в своей жизни.

Алена Свиридова не ограничивает себя в еде и десертах


Они отметили, что хорошо иметь нормальный аппетит, а также всегда сохранять позитивное настроение и оставаться красавицей. Пользователи сетей не заметили, чтобы такие пристрастия отражались на фигуре артистки, после чего пожелали ей творческого вдохновения и счастья.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пришельцы во время полета над британской деревней
В Энгельсе дети обнаружили сумку с телом
Ученые нашли связь между магнитным полем и местом
В России отзывают более 4,7 тысячи автомобилей
Ксения Бородина все-таки вытащила на шопинг
Песня Дианы Шурыгиной заставила слушателей
Mitsubishi Pajero постепенно уходит с мирового
Анна Хилькевич удивила поклонников радужными
Подруга Ольги Бузовой Мария Погребняк не может
В Уфе пять сотрудников ресторана погибли в колодце
Стас Костюшкин вспомнил падение на Пугачёву во
Обновленный Kia Sportage рассекретили на
Евгений Кузин обрадовал подписчиков беременностью
Алена Свиридова не ограничивает себя в еде и
Появились новые подробности о смартфоне Xiaomi Mi
Ксения Бородина показала свою семью очкариков
Анфиса Чехова показала в Instagram фото до и
Опубликован короткий список претендентов на
Ученые выяснили, чем можно заменить секс
Audi R8 RWS проходит первые тесты без камуфляжа
Зрители считают, что Илья Яббаров жалеет себя, за
В США необычное поведение диких животных
Актер Крис Прэтт опубликовал ролик со
Маша Кохно не считает Саймона Мардашина
Специалисты назвали лучшие смартфоны со
Сандра Буллок усыновит третьего ребёнка
В старинной могиле нашли первого в мире киборга
Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных новых
Ученые: Клетчатка и цельнозерновые продукты
Андрей Денисов заявил, что на Сейшелах никто не
Просмотреть все новости