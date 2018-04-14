Алена Свиридова не ограничивает себя в еде и десертах

Звезда шутливо назвала себя безвольным существом, после чего отметила, что не могла удержаться от употребления трех кулинарных изысков, после чего наступила очередь мороженого. Все это случилось благодаря теплому дню и Алене Свиридовой не захотелось придерживаться ограничений. Подписчики позитивно отнеслись к таким откровениям исполнительницы, сразу вспомнив об аналогичных ситуациях в своей жизни.Они отметили, что хорошо иметь нормальный аппетит, а также всегда сохранять позитивное настроение и оставаться красавицей. Пользователи сетей не заметили, чтобы такие пристрастия отражались на фигуре артистки, после чего пожелали ей творческого вдохновения и счастья.