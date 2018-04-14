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Роман Капаклы и Алексей Купин не чувствуют вины за свой обман

Участница реалити-шоу «Дом-2» Марина Африкантова рассказала, что Роман Капаклы и Алексей Купин не чувствуют своей вины за обман про отдых в Египте.

Не так давно Купин и Капаклы решили отдохнуть от своих возлюбленных, поэтому отправились вдвоем в Египет. Однако парни спалили себя и свое реальное местопребывание, опубликовав фотографии, по геолокации которых стало ясно, что они в Москве.

Роман Капаклы и Алексей Купин не чувствуют вины за свой обман

Их девушки Марина и Майа остались в шоке, ведь они думали, что молодые люди находятся на отдыхе в Египте. При всем этом Роман и Алексей публикуют видео в социальные сети с вечеринок.

Теперь Африкантова и Донцова думают, как их проучить, да и вообще стоит ли прощать парней. Марина уверена, что это проявление неуважения к ним, поэтому теперь ситуация может дойти до расставания. Но больше всего девушке непонятно, почему Рома и Леша не чувствуют своей вины за этот поступок.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:51
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