Роман Капаклы и Алексей Купин не чувствуют вины за свой обман

Не так давно Купин и Капаклы решили отдохнуть от своих возлюбленных, поэтому отправились вдвоем в Египет. Однако парни спалили себя и свое реальное местопребывание, опубликовав фотографии, по геолокации которых стало ясно, что они в Москве.Их девушки Марина и Майа остались в шоке, ведь они думали, что молодые люди находятся на отдыхе в Египте. При всем этом Роман и Алексей публикуют видео в социальные сети с вечеринок.Теперь Африкантова и Донцова думают, как их проучить, да и вообще стоит ли прощать парней. Марина уверена, что это проявление неуважения к ним, поэтому теперь ситуация может дойти до расставания. Но больше всего девушке непонятно, почему Рома и Леша не чувствуют своей вины за этот поступок.