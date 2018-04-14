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США произведён удар «Томагавками» по Дамаску

Переданы данные про нанесение удара со стороны США по Сирийской столице. Американским флотом по Дамаску запущены крылатые ракеты «Томагавк».

США произведён удар «Томагавками» по Дамаску


Кроме США в этом участвовали Франция и Великобритания. В Дамаске первые взрывы прогремели после заявления Трампа про начало операции в Сирии, непосредственно в ответ на применение Сирией в Восточной Гуте химического оружия. Между тем сообщается про большое количество сбитых ракет за счёт усилий сирийских войск противовоздушной обороны. Сирийское агентство отмечает, что Великобритания, США, Франция очень преувеличивают последствия удара. Коалиция в данном случае пытается скрыть «крах» операции.

Политэксперт сообщает, что целями выбрали склады, где храниться химическое оружие, научный центр, расположенный в районе Барзех, аэропорт Дамаска. В Министерстве обороны РФ отмечают, что США с союзниками выпустили примерно 100 крылатых ракет, ракет класса «воздух-земля». Из них большую часть сбили сирийские ПВО.
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Политика
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:56
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