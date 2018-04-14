Вальтер Соломенцев извинился перед Олесей Лисовской за опубликованные откровенные фотографии

Не так давно наш портал уже сообщал о том, что экс-участник позволил себе наглость в отношении своей бывшей девушки. Вальтер решил не только пройтись по Олеси, но и унизить ее.Дело в том, что Соломенцев опубликовал в личном микроблоге откровенные фотографии Лисовской. Несмотря на то, что спустя несколько часов администрация социальной сети Инстаграм удалила их, шустрые пользователи Сети все-таки успели скопировать снимки и продолжили распространять их по другим порталам.Конечно же, что Олеся сразу же отреагировала на нелицеприятные действия своего бывшего парня. Лисовская обратилась в полицию, где написала на Вальтера заявление. Девушка заявила, что очень боится за свою жизнь, именно поэтому она обратилась за помощью к правоохранительным органам.Несколько часов назад стало известно, что Соломенцев публично извинился перед бывшей возлюбленной. Мужчина сообщил, что довольно долго пытался связаться со своей экс-девушкой, однако Олеся постоянно игнорировала его. Именно поэтому, по словам Вальтера, ему пришлось опубликовать в Сеть откровенные фотографии Лисовской.Как бы то ни было, но только таким неприятным для Олеси способом, экс-участнику «Дом-2» (к тому же еще и бывшему священнослужителю) удалось привлечь к своей личности внимание не только Лисовской, но и многочисленных фолловеров Сети.