В сетях появилось фото нацистской монеты из 2039 года

Многие исследователи отметили, что предмет подтверждает существование параллельного мира, потому что кроме столь необычной даты и символа фашистов, надпись была переведена, как “Новая Германия” в одной стране.Пользователи стали активно обсуждать сюжет, выразив мнение, что нацисты, скрывающиеся в Антарктике, могут вмешаться в ход мировых событий и попытаются вернуть немцам былую славу. Ученые пока предпочитают хранить молчание и не комментируют данную информацию.