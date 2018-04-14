В сетях появилось фото нацистской монеты из 2039 года
В сетях появилось фото нацистской монеты из 2039 года, опубликованное владельцем необычного артефакта. Диего Авилес нашел его на строительной площадке, а после осмотра был настолько потрясен изображением, что решил показать находку экспертам.
Многие исследователи отметили, что предмет подтверждает существование параллельного мира, потому что кроме столь необычной даты и символа фашистов, надпись была переведена, как “Новая Германия” в одной стране.
Пользователи стали активно обсуждать сюжет, выразив мнение, что нацисты, скрывающиеся в Антарктике, могут вмешаться в ход мировых событий и попытаются вернуть немцам былую славу. Ученые пока предпочитают хранить молчание и не комментируют данную информацию.
Многие исследователи отметили, что предмет подтверждает существование параллельного мира, потому что кроме столь необычной даты и символа фашистов, надпись была переведена, как “Новая Германия” в одной стране.
Пользователи стали активно обсуждать сюжет, выразив мнение, что нацисты, скрывающиеся в Антарктике, могут вмешаться в ход мировых событий и попытаются вернуть немцам былую славу. Ученые пока предпочитают хранить молчание и не комментируют данную информацию.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:44