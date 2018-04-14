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Гарик Харламов считает, что время не властно над его женой Кристиной Асмус

Известный юморист Гарик Харламов считает, что время не властно над его женой. Трогательный пост в честь дня рождения Кристины Асмус резидент «Comedy Club» разместил на своей странице в Instagram.

Гарик Харламов считает, что время не властно над его женой Кристиной Асмус

Сегодня свой 30 день рождения отмечает известная актриса и супруга Гарика Харламова Кристина Асмус. Юморист поспешил в этот день публично поздравить жену с праздником, адресовав ей самые тёплые, нежные и светлые слова. В тексте своей публикации артист также подчеркнул, что время не властно над его любимой женщиной, ведь она и сегодня так же прекрасна, как и несколько лет назад.

Фолловеры оценили креативность Гарика Харламова, а также оценили публикацию почти 30 тыс. отметок «мне нравится». В комментариях подписчики юмориста тоже поздравили Асмус с днём рождения, согласившись с тем, что она со временем совершенно не меняется, оставаясь молодой и привлекательной девушкой.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 15:35
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