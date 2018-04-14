Лопырева ужаснула Сеть своими огромными ступнями на новом снимке

Виктория Лопырева для многих женщин является идеалом красоты и стиля. Мужская же половина её подписчиков чаще рассматривает те фото, на которых стильной одежды поменьше, а вот на очередную публикацию модели обратили внимание все без исключения фолловеры. Звезда разместила в своём микроблоге снимок, на котором она позирует босиком, хвастаясь новым дизайнерским брючным костюмом.Всё внимание подписчиков обратили на себя огромные ступни Лопыревой, которые просто шокировали фанатов. Некоторые написали в комментариях, что нога выглядит на размер 43-45, не меньше, а кто-то обвинил модель в использовании фотошопа, из-за которого и случился такой казус со стопой.