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Лопырева ужаснула Сеть своими огромными ступнями на новом снимке

Известная модель Виктория Лопырева ужаснула пользователей Сети своими огромными ступнями. На новом снимке знаменитость предстала перед публикой босиком в чёрном брючном костюме.

Лопырева ужаснула Сеть своими огромными ступнями на новом снимке

Виктория Лопырева для многих женщин является идеалом красоты и стиля. Мужская же половина её подписчиков чаще рассматривает те фото, на которых стильной одежды поменьше, а вот на очередную публикацию модели обратили внимание все без исключения фолловеры. Звезда разместила в своём микроблоге снимок, на котором она позирует босиком, хвастаясь новым дизайнерским брючным костюмом.

Всё внимание подписчиков обратили на себя огромные ступни Лопыревой, которые просто шокировали фанатов. Некоторые написали в комментариях, что нога выглядит на размер 43-45, не меньше, а кто-то обвинил модель в использовании фотошопа, из-за которого и случился такой казус со стопой.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 15:23
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