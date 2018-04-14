Мария Лиман с оголенной грудью продемонстрировала свой косплей на «50 оттенков серого»

Ранее Лиман сообщала, что хочет обнародовать целую серию сексуальных публикаций, на которых будет запечатлена без одежды. Фанаты отметили, что Марии очень к лицу образ роковой женщины. На фотографии изображено как модель сексуально расстегивает свой бюстгальтер, которого из-за её волос практически не видно.Снимок за несколько часов смог собрать более 14 тысяч отметок «Мне нравится». Поклонники попросили Лиман выкладывать такие публикации чаще, потому что в последнее время модель все реже появляется на обложках мужских изданий.