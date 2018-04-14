Мария Лиман с оголенной грудью продемонстрировала свой косплей на «50 оттенков серого»
Мария Лиман выложила свой косплей на фильм «50 оттенков серого». На снимке девушка позирует топлес на фоне кирпичной стены.
Ранее Лиман сообщала, что хочет обнародовать целую серию сексуальных публикаций, на которых будет запечатлена без одежды. Фанаты отметили, что Марии очень к лицу образ роковой женщины. На фотографии изображено как модель сексуально расстегивает свой бюстгальтер, которого из-за её волос практически не видно.
Снимок за несколько часов смог собрать более 14 тысяч отметок «Мне нравится». Поклонники попросили Лиман выкладывать такие публикации чаще, потому что в последнее время модель все реже появляется на обложках мужских изданий.
Ранее Лиман сообщала, что хочет обнародовать целую серию сексуальных публикаций, на которых будет запечатлена без одежды. Фанаты отметили, что Марии очень к лицу образ роковой женщины. На фотографии изображено как модель сексуально расстегивает свой бюстгальтер, которого из-за её волос практически не видно.
Снимок за несколько часов смог собрать более 14 тысяч отметок «Мне нравится». Поклонники попросили Лиман выкладывать такие публикации чаще, потому что в последнее время модель все реже появляется на обложках мужских изданий.