Виктория Одинцова порадовала фанатов сексуальным фото

Сексуальная Виктория Одинцова опять вызвала одобрение от своих многочисленных поклонников. Некоторые из них заметили, что на ключице модели исчезла татуировка. На снимке девушка запечатлена на белом фоне, прикрывая руками свой бюст. Фото в течение двадцати часов сумело собрать около 117 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 650 восторженных комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.Стоит напомнить, что известная модель родилась в Санкт-Петербурге пятнадцатого ноября 1993 года. Одинцова, занявшись легкой атлетикой, приняла решение попробовать себя в модельном бизнесе. После чего с девушкой стали сотрудничать множество крупных и известных изданий. Фотография Виктории использовалась в социальной сети "ВКонтакте” для аватара группы MDK.