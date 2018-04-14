Экс-участница «Дом-2» Виктория Боня нарастила волосы
Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня поделилась в личном микроблоге новой фотографией.
Несмотря на то, что девушка уже давно не является участницей телестройки, за ее личной жизнью продолжают активно наблюдать многочисленные зрители. Каждый день экс-звезда радует своих подписчиков новой порцией свежих фотографий и видеороликов, некоторые из которых буквально взрывают Сеть от обсуждений.
Несколько часов назад Виктория обнародовала у себя на страничке новый снимок, на котором продемонстрировала результат после процедуры по наращиванию волос.
Нужно сказать, что большое количество преданных фанатов Виктории просто-таки принялись забрасывать свою любимицу приятными высказываниями по поводу невероятной красоты новых волос. Тем не менее, не всем пришлось по душе подобное преображение Бони.
Несмотря на то, что девушка уже давно не является участницей телестройки, за ее личной жизнью продолжают активно наблюдать многочисленные зрители. Каждый день экс-звезда радует своих подписчиков новой порцией свежих фотографий и видеороликов, некоторые из которых буквально взрывают Сеть от обсуждений.
Несколько часов назад Виктория обнародовала у себя на страничке новый снимок, на котором продемонстрировала результат после процедуры по наращиванию волос.
«Уже не могу представить свой образ без этих роскошных длинных волос..Каждая прядочка, идеально подобранная в цвет моих родных волос, каждый сантиметр этих шелковистых, струящихся локонов, наполненных силой и блеском - все это создано с любовью к своему делу мастерами #Arthair. Спасибо за лучшее наращивание, душевную теплоту и великолепное настроение!», - написала под фото Боня.
Нужно сказать, что большое количество преданных фанатов Виктории просто-таки принялись забрасывать свою любимицу приятными высказываниями по поводу невероятной красоты новых волос. Тем не менее, не всем пришлось по душе подобное преображение Бони.
«Зачем же тогда ты красилась в блонд?! Свой цвет очень красивый был», «Ну говорили же тебе, что не надо, и вот!! Пока не попробуешь на себе, не осознаешь, что это треш. Все стилисты могут тебе говорить, что это качественные краски и хорошие материалы..Но в итоге получается, что все это ерунда. И теперь, конечно же, искусственные пряди, э-э-э-х», «Ты этим наращиванием свои же волосы портишь! Вот зачем? Тебе и раньше было очень хорошо!», - пишут пользователи Сети.