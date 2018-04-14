Экс-участница «Дом-2» Виктория Боня нарастила волосы

«Уже не могу представить свой образ без этих роскошных длинных волос..Каждая прядочка, идеально подобранная в цвет моих родных волос, каждый сантиметр этих шелковистых, струящихся локонов, наполненных силой и блеском - все это создано с любовью к своему делу мастерами #Arthair. Спасибо за лучшее наращивание, душевную теплоту и великолепное настроение!», - написала под фото Боня.

«Зачем же тогда ты красилась в блонд?! Свой цвет очень красивый был», «Ну говорили же тебе, что не надо, и вот!! Пока не попробуешь на себе, не осознаешь, что это треш. Все стилисты могут тебе говорить, что это качественные краски и хорошие материалы..Но в итоге получается, что все это ерунда. И теперь, конечно же, искусственные пряди, э-э-э-х», «Ты этим наращиванием свои же волосы портишь! Вот зачем? Тебе и раньше было очень хорошо!», - пишут пользователи Сети.



Несмотря на то, что девушка уже давно не является участницей телестройки, за ее личной жизнью продолжают активно наблюдать многочисленные зрители. Каждый день экс-звезда радует своих подписчиков новой порцией свежих фотографий и видеороликов, некоторые из которых буквально взрывают Сеть от обсуждений.Несколько часов назад Виктория обнародовала у себя на страничке новый снимок, на котором продемонстрировала результат после процедуры по наращиванию волос.Нужно сказать, что большое количество преданных фанатов Виктории просто-таки принялись забрасывать свою любимицу приятными высказываниями по поводу невероятной красоты новых волос. Тем не менее, не всем пришлось по душе подобное преображение Бони.