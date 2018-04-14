Самая сексуальная бабушка России Елизавета Родина поведала, как достигла успеха
Самая сексуальная российская бабушка рассказала, как смогла добиться успеха. Сорокалетняя Елизавета Родина является обладательницей несколько титулов, среди каких и «Миссис бабушка Россия».
Родина поведала, что благодаря вегетарианству и занятиям спортом она имеет такую внешность. Елизавета сообщила, что диетическое питание позволяет ей сохранять свою фигуру. Интенсивные занятия йогой также приносят свои плоды, женщина ежедневно добавляет новые упражнения. По словам Родиной, это и помогло получить в 2016 году титул «Миссис бабушка Европа». Елизавета смотрит не только за своей красотой, но и выступает в дуэте вместе со своей дочкой с музыкальными номерами.
Когда Анне было 13 лет, мама и дочь сделали совместное шоу с двумя восьмидесятикилограммовыми свиньями. В 16 лет девушка дополнила Елизавету в музыке, и сейчас они идут вместе в бытовой жизни, и в творческих планах.
Родина поведала, что благодаря вегетарианству и занятиям спортом она имеет такую внешность. Елизавета сообщила, что диетическое питание позволяет ей сохранять свою фигуру. Интенсивные занятия йогой также приносят свои плоды, женщина ежедневно добавляет новые упражнения. По словам Родиной, это и помогло получить в 2016 году титул «Миссис бабушка Европа». Елизавета смотрит не только за своей красотой, но и выступает в дуэте вместе со своей дочкой с музыкальными номерами.
Когда Анне было 13 лет, мама и дочь сделали совместное шоу с двумя восьмидесятикилограммовыми свиньями. В 16 лет девушка дополнила Елизавету в музыке, и сейчас они идут вместе в бытовой жизни, и в творческих планах.