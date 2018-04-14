10-летняя участница «Ледникового периода. Дети» получила серьёзную травму на съёмках
Очередной эпизод шоу «Ледниковый период. Дети», которое транслируется на Первом канале, закончилось чрезвычайным происшествием. Во время выполнения сложного па десятилетняя участница проекта получила серьёзную травму головы.
Подопечная Ильи Авербуха - Алиса Овсянкина, не удержалась во время исполнения номера на ногах. Доктора, которых вызвали на ледовую площадку, сообщили, что у юной фигуристки обширная гематома. Девочке тренироваться на льду пока нельзя. Ведущий Максим Траньков, а также зрители от смелости юной фигуристки просто в восхищении. Даже после травмы Овсянкина продолжила выполнять номер, не обращая внимания на боль.
Сможет ли Алиса через некоторое время продолжить участие в шоу «Ледниковый период. Дети» в данное время неизвестно.
Подопечная Ильи Авербуха - Алиса Овсянкина, не удержалась во время исполнения номера на ногах. Доктора, которых вызвали на ледовую площадку, сообщили, что у юной фигуристки обширная гематома. Девочке тренироваться на льду пока нельзя. Ведущий Максим Траньков, а также зрители от смелости юной фигуристки просто в восхищении. Даже после травмы Овсянкина продолжила выполнять номер, не обращая внимания на боль.
Сможет ли Алиса через некоторое время продолжить участие в шоу «Ледниковый период. Дети» в данное время неизвестно.