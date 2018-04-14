10-летняя участница «Ледникового периода. Дети» получила серьёзную травму на съёмках

Подопечная Ильи Авербуха - Алиса Овсянкина, не удержалась во время исполнения номера на ногах. Доктора, которых вызвали на ледовую площадку, сообщили, что у юной фигуристки обширная гематома. Девочке тренироваться на льду пока нельзя. Ведущий Максим Траньков, а также зрители от смелости юной фигуристки просто в восхищении. Даже после травмы Овсянкина продолжила выполнять номер, не обращая внимания на боль.Сможет ли Алиса через некоторое время продолжить участие в шоу «Ледниковый период. Дети» в данное время неизвестно.