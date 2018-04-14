Курбан Омаров засмущал сына рассказом о любви в фильме

Недавно Курбан рассказал подписчикам, что сходил с сыном в кино. Правда, по словам мальчика, этот фильм не подходит для детей, так как в нем содержатся любовные сцены. Омару любовь не интересна, так как он «не любовник какой-нибудь».Омарова рассмешили слова сына. Мужчина отметил, что у Омара все серьезно, поэтому любовь не для него. Пользователей рассмешило данное видео. Многие заметили, что мальчик был смущен, когда папа рассказывал эту историю.Поклонники похвалили Курбана за то, что он воспитал такого скромного и порядочного сына. Некоторые добавили, что из Омара растет настоящий мужчина, который не любит распускать нюни.Правда, нашлись и те, кто обвинил Омарова в том, что он засмущал и высмеял сына на всю страну. Но несмотря на это, тех, кому понравилось видео, оказалось больше.