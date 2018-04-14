АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Книга Еноха: Загадочный апокриф христиан описал устройство небесного царства с внеземными обитателями из других миров
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Курбан Омаров засмущал сына рассказом о любви в фильме

Супруг ведущей шоу «Дом-2» Курбан Омаров заставил смущаться сына Омара после просмотра фильма про любовь.

Недавно Курбан рассказал подписчикам, что сходил с сыном в кино. Правда, по словам мальчика, этот фильм не подходит для детей, так как в нем содержатся любовные сцены. Омару любовь не интересна, так как он «не любовник какой-нибудь».

Курбан Омаров засмущал сына рассказом о любви в фильме

Омарова рассмешили слова сына. Мужчина отметил, что у Омара все серьезно, поэтому любовь не для него. Пользователей рассмешило данное видео. Многие заметили, что мальчик был смущен, когда папа рассказывал эту историю.

Поклонники похвалили Курбана за то, что он воспитал такого скромного и порядочного сына. Некоторые добавили, что из Омара растет настоящий мужчина, который не любит распускать нюни.

Правда, нашлись и те, кто обвинил Омарова в том, что он засмущал и высмеял сына на всю страну. Но несмотря на это, тех, кому понравилось видео, оказалось больше.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:01
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мария Лиман с оголенной грудью продемонстрировала
Ольга Жарикова еще может простить Александра
В Кировской области фанат ЦСКА подрезал сына,
Ивана Дилова не теряет надежды построить
Любовь Толкалина во время посещения Италии
Ольга Бузова надеется заполнить 8-тысячную
Рита Дакота впервые оставит наследницу Мию с
Анюта Рай призналась, что она равнодушна к
Ведущая Первого канала Марина Ким шокировала
Экс-вокалист Deep Purple попал в больницу с
Тренер Татьяна Тарасова смирилась с мыслью об
США произведён удар «Томагавками» по Дамаску
Роман Капаклы и Алексей Купин не чувствуют вины
Исследование ДНК египетских мумий позволило
Песня Сергея Лазарева стала платиновой по продажам
В сетях появилось фото нацистской монеты из 2039
Вальтер Соломенцев извинился перед Олесей
Самая сексуальная бабушка России Елизавета Родина
Поклонники раскритиковали Викторию Дайнеко за
Виктория Одинцова порадовала фанатов сексуальным
10-летняя участница «Ледникового периода. Дети»
Гарик Харламов считает, что время не властно над
Звезда «Универа» Виталий Гогунский намекнул о
Агата Муцениеце пытается сбросить вес
Японцы запретили Яне Рудковской снимать шоу
Лопырева ужаснула Сеть своими огромными ступнями
Экс-участница «Дом-2» Виктория Боня нарастила
«Роскосмос» собирается привлекать частных
У 4-летней дочки Тимати появился парень
Курбан Омаров засмущал сына рассказом о любви в
Просмотреть все новости