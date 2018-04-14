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Венсан Кассель с 21-летней возлюбленной отправился на отдых в Бразилию

Известный французский актёр Венсан Кассель отправился на отдых в Бразилию со своей 21-летней возлюбленной. Известно, что модель Тина Кунаки также пригласила с собой на отдых и брата по имени Закари.

Венсан Кассель с 21-летней возлюбленной отправился на отдых в Бразилию

Не успел Венсан Кассель выйти на пляж со своей 21-летней возлюбленной Тиной Кунаки, как папарацци тут же запечатлели пару и отправили снимки в Сеть. Судя по кадрам, 51-летний актёр, несмотря на возраст, остаётся поклонником активного отдыха, ведь они с партнёршей попеременно пытаются покорить волны океана на доске для сёрфинга.

Стоит отметить, что Венсан Кассель и Тина Кунаки в этом году уже не раз бывали в Бразилии, из чего фанаты сделали вывод, что возлюбленные 51-летний актёр и 21-летняя модель успели влюбиться в это место, а потому возвратятся туда ещё не раз.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 14:57
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