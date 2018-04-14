Венсан Кассель с 21-летней возлюбленной отправился на отдых в Бразилию
Известный французский актёр Венсан Кассель отправился на отдых в Бразилию со своей 21-летней возлюбленной. Известно, что модель Тина Кунаки также пригласила с собой на отдых и брата по имени Закари.
Не успел Венсан Кассель выйти на пляж со своей 21-летней возлюбленной Тиной Кунаки, как папарацци тут же запечатлели пару и отправили снимки в Сеть. Судя по кадрам, 51-летний актёр, несмотря на возраст, остаётся поклонником активного отдыха, ведь они с партнёршей попеременно пытаются покорить волны океана на доске для сёрфинга.
Стоит отметить, что Венсан Кассель и Тина Кунаки в этом году уже не раз бывали в Бразилии, из чего фанаты сделали вывод, что возлюбленные 51-летний актёр и 21-летняя модель успели влюбиться в это место, а потому возвратятся туда ещё не раз.
Не успел Венсан Кассель выйти на пляж со своей 21-летней возлюбленной Тиной Кунаки, как папарацци тут же запечатлели пару и отправили снимки в Сеть. Судя по кадрам, 51-летний актёр, несмотря на возраст, остаётся поклонником активного отдыха, ведь они с партнёршей попеременно пытаются покорить волны океана на доске для сёрфинга.
Стоит отметить, что Венсан Кассель и Тина Кунаки в этом году уже не раз бывали в Бразилии, из чего фанаты сделали вывод, что возлюбленные 51-летний актёр и 21-летняя модель успели влюбиться в это место, а потому возвратятся туда ещё не раз.