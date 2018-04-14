Слухи и новости «Дома-2»: Илья Яббаров оказался многодетным отцом; Мария Цигаль раскритиковала Вальтера Соломенцева

Знаменитый участник реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров признался, что помимо дочери, у него еще есть и два сына от девушек, с которыми он ранее имел отношения. Мужчина долго скрывал эту информацию, однако теперь решил признаться.Как выяснилось, он прекрасно знает о своих наследниках и все об их жизни. А потому, Илья и пошел в участники телепроекта, ведь всем надо помогать.Известный российский модельер и стилист Мария Цигаль недавно стала гостьей ток-шоу Андрея Малахова, на котором обсуждали ситуацию, связанную с Вальтером Соломенцевым и его женщиной. Девушка-дизайнер была шокирована происходящим и реакцией женщин на его поведение.По словам Цигаль, Соломенцев полностью походит на сумасшедшего. У нее не вызвало чувств симпатии и то обстоятельство, что беременная экс-супруга бывшего священника готова закрыть на все глаза.Марию нередко привлекают обсуждения тем скандальной телестройки. Она часто высказывает мнение по поводу моды, а также отношений участников. На съемочной площадке девушка раскритиковала бывшего участника «Дома-2» Вальтера Соломенцева, а также всех его женщин.Как считает Мария, и самого Соломенцева, и его жену навряд ли можно считать нормальными, ведь та готова принять его даже после многочисленных измен и публичного признания в любви другой женщине.