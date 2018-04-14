Ученые: Избыток белка в рационе пожилых людей не сохраняет массу тела и опасен для их здоровья
Американские ученые выяснили, что рекомендации диетологов, касающиеся употребления белка или протеина пожилыми людьми не являются полезными. Избыток вещества в рационе не сохраняет массу тела и опасен для здоровья данной категории лиц.
Во время экспериментов с участием 78 добровольцев, одна группа употребляла 0,8 граммов белка и получала инъекцию плацебо, а вторые участники увеличили дозу до 1,3 грамма с аналогичной процедурой. Затем последние пожилые особы тоже имели диету с такими показателями, но при этом еще получали тестостерон.
Ученые заметили, что волонтеры, употреблявшие повышенную дозу вещества, не изменили мышечную и общую массу. Потому не стоит увлекаться высокобелковыми диетами, чтобы не навредить своему организму в таком возрасте.
Во время экспериментов с участием 78 добровольцев, одна группа употребляла 0,8 граммов белка и получала инъекцию плацебо, а вторые участники увеличили дозу до 1,3 грамма с аналогичной процедурой. Затем последние пожилые особы тоже имели диету с такими показателями, но при этом еще получали тестостерон.
Ученые заметили, что волонтеры, употреблявшие повышенную дозу вещества, не изменили мышечную и общую массу. Потому не стоит увлекаться высокобелковыми диетами, чтобы не навредить своему организму в таком возрасте.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:20