Ученые: Избыток белка в рационе пожилых людей не сохраняет массу тела и опасен для их здоровья

Во время экспериментов с участием 78 добровольцев, одна группа употребляла 0,8 граммов белка и получала инъекцию плацебо, а вторые участники увеличили дозу до 1,3 грамма с аналогичной процедурой. Затем последние пожилые особы тоже имели диету с такими показателями, но при этом еще получали тестостерон.Ученые заметили, что волонтеры, употреблявшие повышенную дозу вещества, не изменили мышечную и общую массу. Потому не стоит увлекаться высокобелковыми диетами, чтобы не навредить своему организму в таком возрасте.