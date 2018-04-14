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В семье экс-участницы «Дом-2» Алёны Водонаевой появился ещё один ребёнок

Бывшая участница эпатажно-известной телестройки «Дом-2», а также телеведущая Алена Водонаева продемонстрировала подписчикам маленькое чудо своей семьи.

В семье экс-звезды реалити-шоу случилось пополнение. На свет появился еще один мальчик. Как выяснилось, у Алены родился второй племянник, о чем она поспешила рассказать поклонникам.

В семье экс-участницы «Дом-2» Алёны Водонаевой появился ещё один ребёнок

Несколько часов назад Водонаева опубликовала в личном микроблоге новую фотографию, на которой она запечатлена в компании младенца. Оказывается, что у ее младшего брата на днях родился сын.

«Добро пожаловать в семью, маленький ангел #Племянник», - подписала снимок с малышом Алена.

Стоит отметить, что впервые Водонаева стала тетей три года назад. Интересно, что у самой брюнетки также подрастает мальчик, которому не так давно исполнилось 7 лет. Не единожды Алена делилась со своими фанатами, что просто-таки мечтает родить девочку.

«Я бы очень хотела родить еще и дочь, чтобы у моего сына была сестра!», - несколько раз заявляла бывшая участница «Дома-2».


В семье экс-участницы «Дом-2» Алёны Водонаевой появился ещё один ребёнок

Сейчас же преданные поклонники знаменитости буквально засыпали ее приятными комментариями под снимком с «маленьким ангелом», а некоторые подписчики буквально потребовали от Водонаевой подарить Алексею Косинусу (нынешнему супругу Алены) наследницу.

«Какая Вы милая класс», «Давай девочку нам уже Водонаева!», «Поздравляю с племяшом. Новый член семьи это чудесно! Пусть растет здоровым и счастливым!», «Алена, уже пора бы и Алексея порадовать наследником, а лучше наследницей!», «Алена ждем не дождемся что бы ты тоже вылажила свой пост со своим малышом !!!Алена смотрю на тебя с твоего первого дня прихода на Дом 2 ты лучшая из лучших!», - пишут комментаторы.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:54
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