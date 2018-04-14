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Паром под парусом начал работу в Балтийское море

Новый круизный лайнер, названный создателями - Viking Grace, спущен на воду в акватории Балтийского моря. Это первое морское судно, которое приводится в движение установленным роторным парусом. Кораблем расходуется значительно меньше топлива, благодаря использованию энергии ветров.

Используя роторный парус, Viking Grace за год производит почти на 900 тонн меньше вредоносных выбросов в атмосферу Земли. В первом своем рейсе, парусный паром взял курс в направлении Стокгольма. Как сообщили в пресс службе концерна Viking Line, разработчиками роторного типа паруса были специалисты Финляндии, они создали механизм с цилиндрическим ротором, который имеет в высоту 24 метра, при этом его диаметр равняется 4-м метрам.

Паром под парусом начал работу в Балтийское море


За всеми процессами движения парома поручено следить интуитивной парусной системе, которая использует ротор для направления паруса, выбирая его положение перпендикулярно относительно направления ветра. Разработали систему с возможностью контроля любого повреждения паруса, причем для предупреждения подобного, вся система ротора отключается автоматически. Так же, полностью прекращаются все действия, в случае, когда наступают неблагоприятные погодные ситуации.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:10
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