Паром под парусом начал работу в Балтийское море

Используя роторный парус, Viking Grace за год производит почти на 900 тонн меньше вредоносных выбросов в атмосферу Земли. В первом своем рейсе, парусный паром взял курс в направлении Стокгольма. Как сообщили в пресс службе концерна Viking Line, разработчиками роторного типа паруса были специалисты Финляндии, они создали механизм с цилиндрическим ротором, который имеет в высоту 24 метра, при этом его диаметр равняется 4-м метрам.За всеми процессами движения парома поручено следить интуитивной парусной системе, которая использует ротор для направления паруса, выбирая его положение перпендикулярно относительно направления ветра. Разработали систему с возможностью контроля любого повреждения паруса, причем для предупреждения подобного, вся система ротора отключается автоматически. Так же, полностью прекращаются все действия, в случае, когда наступают неблагоприятные погодные ситуации.