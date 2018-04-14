Кристина Асмус в детстве донашивала одежду старших сестёр

Известная по сериалу «Интерны» актриса Кристина Асмус сегодня является довольно популярной. Мало кто знает, что в детстве знаменитости приходилось не сладко, ведь в семье тогда не хватало денег даже на новую одежду, из-за чего той приходилось донашивать вещи старших сестёр.Недавно знаменитость отпраздновала своё 30-летие, в честь чего журнал «СтарХит» пообщался с её школьными товарищами и учителями. Знающие Кристину Асмус в юности люди рассказали, что она была совсем неприметной «серой мышкой». Не увлекалась модой, не гуляла за ручку с парнями и даже часто пропускала школу из-за игры в театре.Тогда никто из учителей не мог и подумать, что такая застенчивая девушка из скромной семьи сможет добиться огромных успехов на телевидении. Сейчас Асмус всё меньше появляется на ТВ-экранах, а всё свой время посвящает семье и игре в театральных спектаклях, о чём мечтала с малых лет.