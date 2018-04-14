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Кристина Асмус в детстве донашивала одежду старших сестёр

Поклонники Кристины Асмус узнали, что в детстве она вынуждена была донашивать одежду старших сестёр. Об этом журналистам рассказали школьные друзья и учителя актрисы.

Кристина Асмус в детстве донашивала одежду старших сестёр

Известная по сериалу «Интерны» актриса Кристина Асмус сегодня является довольно популярной. Мало кто знает, что в детстве знаменитости приходилось не сладко, ведь в семье тогда не хватало денег даже на новую одежду, из-за чего той приходилось донашивать вещи старших сестёр.

Недавно знаменитость отпраздновала своё 30-летие, в честь чего журнал «СтарХит» пообщался с её школьными товарищами и учителями. Знающие Кристину Асмус в юности люди рассказали, что она была совсем неприметной «серой мышкой». Не увлекалась модой, не гуляла за ручку с парнями и даже часто пропускала школу из-за игры в театре.

Тогда никто из учителей не мог и подумать, что такая застенчивая девушка из скромной семьи сможет добиться огромных успехов на телевидении. Сейчас Асмус всё меньше появляется на ТВ-экранах, а всё свой время посвящает семье и игре в театральных спектаклях, о чём мечтала с малых лет.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 14:42
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