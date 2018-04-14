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Пользователи Сети уверены, что супруга Дмитрия Тарасова продолжает троллить Ольгу Бузову

За жизнью прославленной теледивы и исполнительницы Ольги Бузовой тщательно следит не только ее бывший супруг, но и нынешняя жена – модель Анастасия Костенко, уверены пользователи Сети.

Несколько часов назад на одном из новостных порталов вышло свежее интервью с ТВ-звездой, в котором Ольга рассказала СМИ, что по-прежнему одинока, так как до сих пор не встретила того единственного. Знаменитая брюнетка заявила журналистам, что сейчас у нее очень повышенные требования к мужчинам, а также заметила, что в современном обществе очень сложно отыскать надежного избранника.

Пользователи Сети уверены, что супруга Дмитрия Тарасова продолжает троллить Ольгу Бузову

По словам Бузовой, она ищет мужчину, который будет помогать ей преодолевать различные сложные моменты не только словом, но и просто своим крепким плечом. Оказывается, что знаменитости в определенные моменты просто хочется опереться на то самое надежное плече и забыть обо всем, что происходит вокруг.

И вот уже спустя полдня Анастасия Костенко публикует в личном микроблоге новую беременную фотографию, на которой она запечатлена в компании своего любимого супруга. Под свежим снимком модель пишет довольно провокационный, по мнению фолловеров, пост.

«Спасибо, любимый, что делаешь меня счастливой! Ведь самое главное, что у меня есть ты и твоё мужское плечо», - заявляет третья супруга Тарасова.


Пользователи Сети уверены, что супруга Дмитрия Тарасова продолжает троллить Ольгу Бузову

Многочисленные преданные фанаты Ольги Бузовой тут же расценили слова Костенко, как троллинг их любимицы и принялись просто-таки закидывать нынешнюю жену футболиста неприятными высказываниями.

«Ооо да плечо что надо..от одной жены к другой итак далее бегает это плечо! Он и от тебя уже бегает по клубам сама лично его с другой телкой видела!!», «Противно смотреть!», «Он гулял и будет гулять!!!! Два брака позади ... будет и третий... Ненормальной беременную первую жену назвать - дно!! Скоро и тебя такая же участь ожидает!», - пишут злопыхатели.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:31
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