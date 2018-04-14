Пользователи Сети уверены, что супруга Дмитрия Тарасова продолжает троллить Ольгу Бузову

«Спасибо, любимый, что делаешь меня счастливой! Ведь самое главное, что у меня есть ты и твоё мужское плечо», - заявляет третья супруга Тарасова.

«Ооо да плечо что надо..от одной жены к другой итак далее бегает это плечо! Он и от тебя уже бегает по клубам сама лично его с другой телкой видела!!», «Противно смотреть!», «Он гулял и будет гулять!!!! Два брака позади ... будет и третий... Ненормальной беременную первую жену назвать - дно!! Скоро и тебя такая же участь ожидает!», - пишут злопыхатели.

Несколько часов назад на одном из новостных порталов вышло свежее интервью с ТВ-звездой, в котором Ольга рассказала СМИ, что по-прежнему одинока, так как до сих пор не встретила того единственного. Знаменитая брюнетка заявила журналистам, что сейчас у нее очень повышенные требования к мужчинам, а также заметила, что в современном обществе очень сложно отыскать надежного избранника.По словам Бузовой, она ищет мужчину, который будет помогать ей преодолевать различные сложные моменты не только словом, но и просто своим крепким плечом. Оказывается, что знаменитости в определенные моменты просто хочется опереться на то самое надежное плече и забыть обо всем, что происходит вокруг.И вот уже спустя полдня Анастасия Костенко публикует в личном микроблоге новую беременную фотографию, на которой она запечатлена в компании своего любимого супруга. Под свежим снимком модель пишет довольно провокационный, по мнению фолловеров, пост.Многочисленные преданные фанаты Ольги Бузовой тут же расценили слова Костенко, как троллинг их любимицы и принялись просто-таки закидывать нынешнюю жену футболиста неприятными высказываниями.