Жители бразильского города Петрополис запечатлели на видео горящий НЛО

После просмотра большинство пользователей были уверены, что люди приняли за корабль пришельцев обычный метеорит, который тоже может внешне походить на НЛО. Они даже стали дискуссировать с исследователями, аргументируя слова многими примерами.В сюжете объект быстро проносится перед горожанами и показывает им хвост пламени, после чего быстро исчезает в воздухе. Космическое тело после вхождения в атмосферу нашей планеты начинает гореть благодаря силе трения, а дальше он уничтожается, не достигнув ее поверхности.