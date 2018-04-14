Гольфстрим достиг исторического минимума снижения своей скорости течения

Как рассказали ученые, в настоящее время скоростью Гольфстрима достигнуто значение, равное историческому минимуму. Причем это еще не предел, полученные данные указывают ухудшение ситуации на ближайшее будущее, и связывает это многие причины. Уверены так же специалисты и в том, что в данном процессе оставило свой след и глобальное потепление.Одной из главных проблем исследователями названы чрезмерное использование топлива и человеческий фактор, которые влияют на климат всего настоящего мира. Научные сотрудники рассказали, что если не изменить ситуацию, можно ожидать катастрофических последствий для планеты, причем исход всего происходящего изменить будет уже невозможно.