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Гольфстрим достиг исторического минимума снижения своей скорости течения

После проведенных наблюдений, ученые предупреждают общественность про катастрофические последствия грозящие планете, если течение Гольфстрим будет постепенно ослабевать. Экспертами отмечено, что знаменитое теплое течение каждый год движется все медленнее. Анализ проводился за период равный 150 годам.

Как рассказали ученые, в настоящее время скоростью Гольфстрима достигнуто значение, равное историческому минимуму. Причем это еще не предел, полученные данные указывают ухудшение ситуации на ближайшее будущее, и связывает это многие причины. Уверены так же специалисты и в том, что в данном процессе оставило свой след и глобальное потепление.

Гольфстрим достиг исторического минимума снижения своей скорости течения


Одной из главных проблем исследователями названы чрезмерное использование топлива и человеческий фактор, которые влияют на климат всего настоящего мира. Научные сотрудники рассказали, что если не изменить ситуацию, можно ожидать катастрофических последствий для планеты, причем исход всего происходящего изменить будет уже невозможно.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 22:40
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