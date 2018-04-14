Сергей Шнуров ругает жену за выпрямленные волосы

Сергей Шнуров, как оказалось, иногда всё же ругается со своей супругой Матильдой, а всё потому, что ему нравятся её естественные кудри. В случае же, когда жена решит вдруг выпрямить волосы, музыкант приходит в ярость и требует вернуть всё так, как было. В остальных вопросах, со слов женщины, муж абсолютно всем доволен, даже если она будет ходить постоянно не накрашенная.Матильда Шнурова подозревает, что за прямые волосы муж ругает её не из-за собственных капризов, а потому, что при первой их встрече она была с кудряшками. Женщина убеждена, что теперь супругу хочется видеть её такой постоянно. Несмотря на всё, она старается лишний раз не провоцировать любимого, а волосы выпрямляет только на встречу с подругами.