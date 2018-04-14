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Сергей Шнуров ругает жену за выпрямленные волосы

Скандальный исполнитель Сергей Шнуров ругает свою жену, когда та выпрямляет волосы. Об этом Матильда Шнурова рассказала подписчикам своего профиля в Instagram.

Сергей Шнуров ругает жену за выпрямленные волосы

Сергей Шнуров, как оказалось, иногда всё же ругается со своей супругой Матильдой, а всё потому, что ему нравятся её естественные кудри. В случае же, когда жена решит вдруг выпрямить волосы, музыкант приходит в ярость и требует вернуть всё так, как было. В остальных вопросах, со слов женщины, муж абсолютно всем доволен, даже если она будет ходить постоянно не накрашенная.

Матильда Шнурова подозревает, что за прямые волосы муж ругает её не из-за собственных капризов, а потому, что при первой их встрече она была с кудряшками. Женщина убеждена, что теперь супругу хочется видеть её такой постоянно. Несмотря на всё, она старается лишний раз не провоцировать любимого, а волосы выпрямляет только на встречу с подругами.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 14:06
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