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Алёна Водонаева удивила поклонников свадебным нарядом с откровенным декольте

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева обнародовала в личном микроблоге новую фотографию, которую по достоинству оценили только некоторые фанаты девушки.

Несколько часов назад обворожительная брюнетка опубликовала у себя на страничке в социально сети Инстаграм свежий снимок. На фото Алена запечатлена в свадебном наряде с довольно откровенный декольте. По словам Водонаевой, фотография была сделана для обложки одного свадебного издания.

Алёна Водонаева удивила поклонников свадебным нарядом с откровенным декольте

Стоит отметить, что платье на самом деле очень красивое, белое с довольно нежными тесненными узорами того же цвета, что и наряд. Образ Алены дополнила нарядная прическа и золотая корона. Не вооруженным взглядом видно, что фотограф хотел передать читателям лик Статуи Свободы.

Многочисленные поклонники Водонаевой не смогли оставить без внимание новый снимок своей любимицы. Они прямо-таки принялись забрасывать экс-участницу «Дома-2» приятными словами и называть ее «королевой» и «царицей». Тем не менее, было много и тех, кого фото Алену и вовсе не впечатлило и, как оказалось, даже разочаровало.

Алёна Водонаева удивила поклонников свадебным нарядом с откровенным декольте

Один за другим они принялись утверждать, что знаменитость в таком образе выглядит на несколько лет старше своего возраста, а некоторые подчеркнули, что платье слишком вызывающее для того, чтобы в нем хоть какая-то невеста выходила замуж.

«Если бы не татуировки, то может быть и красиво было бы», «Белое платье выглядит странно... Не очень удачное», «Гордая надменность ..», «Что для обложки Свадебного журнала юной девушки не нашлось? Зачем снимать взрослую тетку на обложку такого журнала?», «Не очень впечатляет фото. Тебе здесь будто 60...», - пишут комментаторы.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:06
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