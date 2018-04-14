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Анюта Рай призналась, что она равнодушна к дорогой одежде

Анюта Рай, являющаяся известной моделью, живёт жизнью, которой хотели бы жить практически все девушки. Однако принципы знаменитости отличаются от общепринятых в мире моды.

Анюта Рай призналась, что она равнодушна к дорогой одежде


Люди привыкли полагать, что если у девушки модельная внешность или она работает в данной индустрии, то «сходит с ума» от приобретения одежды главных брендов мира. Анюту Рай нельзя отнести под этот стереотип. Модель в своём блоге пишет, что она абсолютно спокойно и равнодушно относится к модным вещам, так как это только «шмотки», которые сегодня есть, а завтра их нет.

Большинство фанатов поддерживает позицию девушки. Они также считают, что дорогую одежду можно покупать в том случае, когда позволяет доход. Но некоторые поклонники подметили комичность высказывания, так как одежда Анюта Рай, сидя на Lamborghini с рюкзаком от Louis Vuitton, совсем не говорит о «её равнодушии к брендовым вещам».
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:15
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