Анюта Рай призналась, что она равнодушна к дорогой одежде

Люди привыкли полагать, что если у девушки модельная внешность или она работает в данной индустрии, то «сходит с ума» от приобретения одежды главных брендов мира. Анюту Рай нельзя отнести под этот стереотип. Модель в своём блоге пишет, что она абсолютно спокойно и равнодушно относится к модным вещам, так как это только «шмотки», которые сегодня есть, а завтра их нет.Большинство фанатов поддерживает позицию девушки. Они также считают, что дорогую одежду можно покупать в том случае, когда позволяет доход. Но некоторые поклонники подметили комичность высказывания, так как одежда Анюта Рай, сидя на Lamborghini с рюкзаком от Louis Vuitton, совсем не говорит о «её равнодушии к брендовым вещам».