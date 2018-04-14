Первая дочь Андрея Панина пытается забыть об отце

Как стало известно СМИ, дочь покойного актёра Андрея Панина от первого брака Надежда не желает общаться с родными по отцовской линии. Также девушка, несмотря на своё визуальное сходство с погибшим, уже сменила фамилию на Французова.Вероятнее всего, полагают друзья и семья покойного Андрея Панина, девушка не желает ничего знать об отце и его родне из-за того, что тот не принимал должного участия в её воспитании. По имеющимся данным, актёр даже не приехал в роддом, когда его жена рожала, а просто начала пить.