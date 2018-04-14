Экс-вокалист Deep Purple попал в больницу с инфарктом в Минске

«Джо Линн Тернер сегодня ночью доставлен в больницу скорой медицинской помощи с инфарктом. Его состояние оценивается как стабильное», − сказал представитель пресс-службы.66-летний Тернер находился в Минске вместе со своей супругой Майей Козыревой.Джо Линн Тернер пришел в группу на смену Иэну Гиллану. Но в 1992 году покинул коллектив из-за творческих разногласий.Deep Purple – британская рок-группа, образованная в феврале 1968 года в Хартфорде, Англия, и считающаяся одной из самых заметных и влиятельных в хард-роке 1970-х годов. Музыкальные критики считают Deep Purple одними из основателей хард-рока.