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Экс-вокалист Deep Purple попал в больницу с инфарктом в Минске

Экс-вокалист группы Deep Purple Джо Линн Тернер 14 апреля госпитализирован в минскую больницу скорой медицинской помощи с инфарктом миокарда, сообщили в пресс-службе Минздрава Беларуси.

Экс-вокалист Deep Purple попал в больницу с инфарктом в Минске


«Джо Линн Тернер сегодня ночью доставлен в больницу скорой медицинской помощи с инфарктом. Его состояние оценивается как стабильное», − сказал представитель пресс-службы.

66-летний Тернер находился в Минске вместе со своей супругой Майей Козыревой.

Джо Линн Тернер пришел в группу на смену Иэну Гиллану. Но в 1992 году покинул коллектив из-за творческих разногласий.

Deep Purple – британская рок-группа, образованная в феврале 1968 года в Хартфорде, Англия, и считающаяся одной из самых заметных и влиятельных в хард-роке 1970-х годов. Музыкальные критики считают Deep Purple одними из основателей хард-рока.
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Добавил: George21 Сегодня, 16:05
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