Ольга Бузова обрадовала Архангельск анонсом концерта

«Архангельск, снимаю сторис для вас. Я ни разу не была в вашем городе ...и впервые буду завтра выступать с «Бузова тайм». Встречаемся в 19.00 в клубе М32. Надеваем кроссовки, будем отрываться, тк это клубная площадка», - написала под своим свежим снимком знаменитость.

«С прямыми волосами Вы такая красотка! Глаз не оторвать! Улыбашка», «Ты очеееень красивая!», «Слава Богу дождались! Ждем тебя сегодня у нас! Урааа..», «Класс..я думал мы никогда не удостоимся твоего присутствия в нашем городке! Красотка, не могу дождаться уже твоего концерта!! Будем зажигать!», «Оливка, после твоего концерта - в нашем городе фурор просто! Мужики, как с ума посходили..«ты не попаааал в хит парад моих мыыслей», лично я сегодня несколько раз свидетелем мужского «караоке» кавера на эту песню была! Приезжай еще Тольятти!!», - пишут комментаторы.

Ни для кого не является секретом, что на протяжении последнего года ТВ-звезда эпатажного реалити-шоу «Дом-2», а также восходящая певица очень часто попадает в центр самых обсуждаемых тем. Как бы то ни было, но Ольга по-прежнему продолжает заниматься своей карьерой и даже заявляет, что отныне в России наступила #ерабузовой.Считанные часы назад Ольга опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новую фотографию, под которой анонсировала очередное свое выступление.Нужно сказать, что несмотря на большое количество нелицеприятных комментариев, новое фото Бузовой всего за несколько часов набрало больше 160 тысяч лайков, а многочисленные поклонники Ольги не забыли лишний раз восхититься красотой своей любимицы.