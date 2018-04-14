Блогер Юрий Дудь мечтает взять интервью у Аллы Пугачевой

Музыкант предложил несколько вариантов звезд, но зрители сразу заметили реакцию молодого человека, увидевшего в списке кандидатов Примадонну. Блогер был в восторге после взгляда на фото звезды, желая пригласить ее в свою студию. Вадим Манукян отметил, что Алла Пугачева охотно посещает смелые проекты, а также сама ведет блог в Instagram.Юрий Дудь является профессионалом своего дела и пользуется популярностью у многих известных лиц. Пока певица не принимала участие в его передаче, но возможно, она согласится встретиться с поклонником ее творчества.