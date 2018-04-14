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Блогер Юрий Дудь мечтает взять интервью у Аллы Пугачевой

Блогер Юрий Дудь давно известен россиянам из-за своих бесед со знаменитыми лицами. Он принял участие в программе рэпера Басты Gazlive и признался, что мечтает взять интервью у Аллы Пугачевой.

Музыкант предложил несколько вариантов звезд, но зрители сразу заметили реакцию молодого человека, увидевшего в списке кандидатов Примадонну. Блогер был в восторге после взгляда на фото звезды, желая пригласить ее в свою студию. Вадим Манукян отметил, что Алла Пугачева охотно посещает смелые проекты, а также сама ведет блог в Instagram.

Блогер Юрий Дудь мечтает взять интервью у Аллы Пугачевой


Юрий Дудь является профессионалом своего дела и пользуется популярностью у многих известных лиц. Пока певица не принимала участие в его передаче, но возможно, она согласится встретиться с поклонником ее творчества.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:54
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