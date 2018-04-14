Песня Сергея Лазарева стала платиновой по продажам

Сергей Лазарев принимает поздравления от своих поклонников. В своём микроблоге Instagram исполнитель песен опубликовал публикацию сертификата, подтверждающего то, что его композиция «Так красиво» является платиновой по продажам в станах СНГ и России. Исполнитель песен благодарит своих многочисленный поклонников за то, что «скачивали трек легально». Сергею Лазареву вручила сертификат звукозаписывающая компания Sony Music Entertainment.Стоит напомнить, что композиция певца «Так красиво» выпущена в прошедшем году. В комментариях фолловеры поздравляют своего кумира. Они считают, что этот трек Лазарева достоин такого звания.