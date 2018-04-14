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Песня Сергея Лазарева стала платиновой по продажам

Сергей Лазарев поведал подписчикам, что его композиция «Так красиво» по продажам в СНГ и России стала платиновой. Артист поделился снимком сертификата, который певец получил от компании именуемой Sony Music Entertainment.

Песня Сергея Лазарева стала платиновой по продажам

Сергей Лазарев принимает поздравления от своих поклонников. В своём микроблоге Instagram исполнитель песен опубликовал публикацию сертификата, подтверждающего то, что его композиция «Так красиво» является платиновой по продажам в станах СНГ и России. Исполнитель песен благодарит своих многочисленный поклонников за то, что «скачивали трек легально». Сергею Лазареву вручила сертификат звукозаписывающая компания Sony Music Entertainment.

Песня Сергея Лазарева стала платиновой по продажам

Стоит напомнить, что композиция певца «Так красиво» выпущена в прошедшем году. В комментариях фолловеры поздравляют своего кумира. Они считают, что этот трек Лазарева достоин такого звания.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:45
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