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Референдум о разделении Калифорнии на три штата может состояться в ноябре 2018 года

Инициатор проведения референдума – американский миллиардер Тим Дрейпер – уже собрал 600 тысяч подписей, необходимых для того, чтобы получить разрешение избирательной комиссии на его организацию.

Референдум о разделении Калифорнии на три штата может состояться в ноябре 2018 года


Голосование относительно разделения Калифорнии на три штата пройдет в ноябре вместе с промежуточными выборами в США.

Это не первая попытка Дрейпера добиться разукрупнения самого крупного штата страны. Подобные попытки он предпринимал в 2014 и в 2016 годах, но необходимого количества подписей так и не получил. Миллиардер уверен, что такая мера станет стимулом для жителей Калифорнийских штатов повысить эффективность работы органов власти.

«Я думаю, что три малых штата уполномочат народ воплотить все, что они хотят», сказал Тим Дрейпер. У него нет сомнений в том, что централизация власти в штате в руках одного губернатора и законодательной ассамблеи в городе Сакраменто породила множество проблем, в частности, выросло число бездомных; упало качество среднего образования.

Проект бизнесмена предусматривает разделение Калифорнии на северный, центральный и южный штаты.
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Политика
Добавил: George21 Сегодня, 22:30
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